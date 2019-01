Deze kinderen moeten land uit ondanks wens soepeler kinderpardon

Kinderen hier geboren

Het Armeense gezin Grigoryan kwam in 2010 naar Nederland. "Ik had problemen in mijn land. Daarom zijn we gevlucht. Al onze drie kinderen zijn in Nederland geboren. Dit land is hun thuis", zegt vader Hovik.

Zijn 8-jarige dochter werd ruim twee jaar geleden aangereden door een vrachtwagen op het terrein van het AZC in Den Helder waar zij woonde. Het meisje moest toen met de traumahelikopter worden meegenomen en heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen.

Pijn en angst

"Ze heeft nog altijd pijn, en is bang. Shushan kan 's nachts niet goed slapen. Ze heeft medische hulp nodig." Die kan ze niet in Armenië krijgen, zegt de vader. "Mijn kinderen spreken de taal ook niet. Zijn daar nog nooit geweest. Daarom willen we niet weg. Nederland is ons thuis."