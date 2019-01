Rutte bereid tot uitstellen brexit, 'maar het is aan de Britten'

Want Rutte herhaalde nog maar eens: het is deze deal, of geen deal. "Dit is het enige dat kan." Alleen als de Britten hun eisen bijstellen, kan er opnieuw onderhandeld worden.

'Bal ligt bij Britten'

"De Britten hebben veel eisen gesteld", zegt Rutte. Het Verenigd Koninkrijk wil bijvoorbeeld geen douane-unie. "Als je al die eisen hebt, dan is dit de enige mogelijkheid."

De bal ligt nu bij de Britten, zei Rutte gisteren al op Twitter. Zij moeten aangeven hoe ze het nu verder voor zich zien.