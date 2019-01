Extra uitzending: hoe verder na de enorme nederlaag van May?

De Britse premier Theresa May krijgt het vandaag weer zwaar voor haar kiezen na de historische brexit-nederlaag van gisteravond. Het Lagerhuis stemt over een motie van wantrouwen die is ingediend door oppositiepartij Labour. In deze extra uitzending van RTL Z kijken we hoe het verder moet met de brexit.

Hoe gaat de Europese Commissie reageren? Wat gaat May nu doen? En hoe landt het wegstemmen van de deal op de financiële markten? Vanaf 09.00 uur zijn we live met commentaar van onder andere verslaggever Hans Schutte vanuit Londen, beurscommentator Durk Veenstra en politiek verslaggever Fons Lambie. Rond 09.30 spreken we ook met premier Mark Rutte. Liever lezen? Brexitdeal afgeschoten, May wankelt, harde brexit dreigt: hoe nu verder?