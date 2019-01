Megaverlies dreigt voor May na afwijzen stemming cruciaal brexit-amendement

Exit May?

Toch hoeft een gigantisch verlies voor May vanavond nog niet te betekenen dat ze ook aftreedt. "In normale tijden zou je zeggen: exit May", zegt Garschagen.

Maar brexit-tijden zijn geen normale tijden, dus May zal toch proberen om aan te blijven, denkt Garschagen. Een mogelijke opvolger voor May zal ook extreem moeilijk te vinden zijn zo vlak voor de brexitdatum van 29 maart.

"De druk op haar zal wel groter worden, maar er is werkelijk niemand binnen haar partij met enige politieke ambitie die het stokje van haar wil overnemen", zegt Garschagen.

Stemming verwacht rond 21.00 uur

May heeft nog spreektijd in het debat vandaag. Daar zal ze nog een poging doen zoveel mogelijk parlementariërs aan haar kant te krijgen.

Het is nog onduidelijk hoe laat er precies gestemd wordt over de brexitdeal. De BBC rekent er op moment van schrijven op dat er rond 20.00 uur gestemd wordt over de amendementen. De echte brexitstemming zou volgen rond 21.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via de site.