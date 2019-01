Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro: 'Belachelijk veel geld'

Hoe kan dit?

InHolland in Haarlem bevestigt dat Vincent inderdaad zoveel geld moet betalen. Hoe dat kan? "Als je al een bacheloropleiding op zak hebt, zoals Vincent, dan moet je in plaats van collegegeld (wettelijk vastgelegd op 2.005 euro), instellingsgeld betalen. Dat bedrag mag de instelling zelf bepalen, en is kostendekkend. Dat is wettelijk zo bepaald.

Wij verdienen er dus geen geld op, maar kijken hoeveel een jaar onderwijs ons kost. Zo'n 8000 euro dus. Iedere instelling vraagt zo'n bedrag. Het scheelt hooguit een paar tientjes."

Dubbel pech

Vincent heeft dubbel pech. Omdat leraren hard nodig zijn, heeft de overheid bepaald dat iedereen die al een diploma voor een andere studie op zak heeft, voor het gewone collegegeld (2000 euro dus) een onderwijsopleiding mag doen.

Maar er is 1 uitzondering op die regel: mensen met een onderwijs- of zorgdiploma op zak, moeten wél de volle mep betalen. Pech voor Vincent dus.

Tweede onderwijsstudie

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat het ongeveer 2200 studenten opnieuw een tweede studie in het onderwijs doen. "Maar een deel van hen komt in aanmerking voor een lerarenbeurs, of een zij-instroomtraject".

Hoeveel mensen er zoals Vincent zijn, is niet bekend. Ook wordt niet bijgehouden hoeveel mensen vanwege de hoge kosten afzien van een opleiding tot leraar.

'We gaan er naar kijken'

Het ministerie laat wel weten dat er naar de groep mensen als Vincent wordt gekeken. "Er is onlangs door de Tweede Kamer een motie aangenomen om hiernaar te kijken. Of dit voor mensen als Vincent soelaas biedt, is nu nog lastig te zeggen." Voor de zomer moet daar duidelijkheid over zijn.

Volgens de woordvoerder doet de overheid er alles aan om het lerarentekort tegen te gaan. "Zo zijn de collegegelden voor onderwijsopleidingen voor twee jaar gehalveerd en hebben we een lerarenbeurs ingevoerd. Ook hebben we het zij-instroomtraject. En als je nog geen graad in de zorg of onderwijs hebt gehaald, dan mag je een tweede studie onderwijs volgen tegen wettelijke collegegeld in plaats van het veel hogere instellingscollegegeld."

Vincent is daar nu nog niet mee geholpen. Hij hoopt dat er snel iets verandert. Want het liefst staat hij snel mogelijk voor een basisschoolgroep.