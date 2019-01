Deal of geen deal: op deze politici moet je letten in het brexitspel

De brexitdeal tussen Theresa May en de Europese Unie beleeft vanavond zijn voorlopige hoogtepunt. Het Britse parlement stemt over de brexitdeal van May en de kans dat die deal het haalt is klein, volgens kenners. Wat er daarna gebeurt is de grote vraag. Deze Britse politici hebben daar zo hun eigen gedachten over en moet je in de gaten houden.

1. Theresa May (Conservatives): 'Mijn deal, of geen brexit' Functie: Premier | Standpunt: Uiteraard, voor de deal Theresa May © Getty Vanzelfsprekend is premier Theresa May voorstander van de deal die ze zelf gesloten heeft. Tot het laatste moment probeert ze het parlement mee te krijgen. Gisteren nog, zweerde ze: deze deal, of geen brexit. Kenners zijn het erover eens: de deal komt er niet door. Vervolgens is het parlement aan zet. Via moties kunnen zij een richting geven aan plan B. Een aantal parlementsleden heeft daar al een voorzet voor gegeven. 2. Jeremy Corbyn (Labour): 'Niet deze deal, niet zonder deal' Functie: Oppositieleider | Standpunt: Tegen May's deal, maar ook tegen een harde brexit Jeremy Corbyn © Getty Wat plan B precies moet zijn is voor de hoogste regionen van de Labour-fractie, waarvan Jeremy Corbyn de leider is, onduidelijk. In een motie pleit Labour ervoor 'elke denkbare optie' te onderzoeken die voorkomt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat onder de voorwaarden die zijn afgesproken in May's deal, of via een harde brexit. Wel helder: plan A is onvoldoende. En ook een harde brexit kan niet op de steun van de linkse oppositiepartij rekenen. 3. Vince Cable (LibDem): 'A public vote' Functie: Fractieleider | Standpunt: Voor tweede referendum Vince Cable © Getty Zonder deal is het voor de liberalen van Vince Cable tijd voor een tweede referendum, waarin het Britse volk opnieuw mag kiezen tussen in de Europese Unie blijven of vertrekken. Cable probeert de hashtag #PeoplesVote al weken trending te krijgen. Er circuleren twee moties die de deur naar zo'n nieuw referendum openen. 4. Diversen: 'Ja, mits...' Functie: Parlementsleden Daniel Kawczynski, John Mann, John Baron, Frank Field, Edward Leigh, Andrew Murrison | Standpunt: Steun voor de deal, maar met voorwaarden L-R, T-B: Daniel Kawczynski, John Mann, John Baron, Frank Field, Edward Leigh, Andrew Murrison, Hugo Swire. © UK Parliament Waarschijnlijk zouden ze zichzelf niet in hetzelfde rijtje zetten, maar voor het gemak gooien we deze parlementariërs (van Labour en de Conservatives) even op een hoop. Ergens zijn ze het namelijk eens: ze kunnen de deal die voorligt accepteren, onder een paar voorwaarden. Kawczynski wil bijvoorbeeld niet meer dan 19,5 miljard pond (21,9 miljard euro) aan de EU betalen en extra toezeggingen over de visserij. Swire en Field wil meer duidelijkheid over de backstop. Field pleit bovendien voor een vrijhandelsverdrag, zoals Canada dat nu heeft. Leigh wil de garantie dat die backstop 'tijdelijk' is, wat dat ook precies mag zeggen. Murrison wil zelfs het moment vastleggen waarom die backstop eindigt: 31 december 2021, maar dat voorstel wordt niet in stemming gebracht door parlementsvoorzitter John Bercow. Mann wil op zijn beurt dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft houden aan een aantal EU-standaarden op het gebied van milieu en sociale zekerheid, wanneer het land de Unie verlaat. May's kabinet zou dat wellicht willen overnemen, om meer Labour-parlementariërs over de streep te trekken. In totaal zijn er acht van dit type 'ja-mits-moties'. 5. Ian Blackford (SNP): 'Stel brexit uit' Functie: Fractieleider | Standpunt: Meer tijd Ian Blackford © Getty De Schotse nationalisten hebben er nooit een geheim van gemaakt geen voorstander te zijn van de brexit. In het Lagerhuis is Ian Blackford hun leider. In de nationale parlementen van Schotland en Wales heeft de volksvertegenwoordiging al tegen de deal gestemd. Blackford vraagt in een motie om meer tijd. Wat hem betreft moet May om uitstel van Artikel 50 vragen. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet op 29 maart uit de Europese Unie stapt, maar dat beide partijen verder onderhandelen. 6. John Bercow: 'Order, order' Functie: Speaker (Voorzitter van het Lagerhuis) | Standpunt: Officieel geen mening, maar hij stemde voor blijven John Bercow © ANP Niet alle voorstellen zullen vanavond in stemming worden gebracht. De voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, zal maximaal zes voorstellen uitkiezen. Die voorstellen worden voorafgaand aan de stemming over de brexitdeal aan het parlement voorgelegd. Bercow baseert zich daarbij op zijn eigen overtuiging. Hij mag bepalen welk voorstel het belangrijkst is. Het resultaat van de stemming over die zes voorstellen helpt May met het interpreteren van het accepteren of afwijzen van de brexitdeal. Een belangrijke taak dus. Zoals het er nu voorstaat brengt Bercow de voorstellen van Corbyn, Blackford, Leigh en Baron in stemming. Brexit Cruciale brexitstemming: dit staat er op het spel