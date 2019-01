Rutte: 'Opmerking over in elkaar slaan relschoppers was pure emotie'

De opmerking van Mark Rutte dat hij de relschoppers die zich met oud en nieuw misdroegen tegen hulpverleners het liefst in elkaar zou willen slaan, was niet ingestudeerd. "Het was pure emotie", zei de premier in het tv-programma Buitenhof.

Rutte zei vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie: "Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan, de lui die dat doen. Maar dat gaat niet." Rutte over geweldplegers nieuwjaarsviering: 'Ik zou ze het liefst persoonlijk in elkaar slaan' Dit is wat Rutte zei over het geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw. Kritiek Daarop kwam veel kritiek, ook uit zijn eigen coalitie. CDA en ChristenUnie namen afstand van zijn woorden. CDA-leider Sybrand Buma twitterde dat een premier 'niet de suggestie moet wekken dat je er zelf op los kunt slaan'. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemde de uitspraak in het AD 'niet helemaal premierwaardig;. "Soms moet je emotie onderdrukken en het juiste doen." "Ik verexcuseer me er niet voor", reageerde Rutte bij Buitenhof. "Ik voelde die emotie. Ik denk dat mensen op straat dit snappen, omdat zij het ook zo voelen." Hij ontkent dat hij zijn uitspraak deed omdat de provinciale verkiezingen eraan komen. Ook zegt hij niet van plan te zijn dit soort uitspraken vaker te doen. "Ik ga de rest van het jaar weer netjes praten."