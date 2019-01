Irritatie bij politici om klimaatuitspraken Dijkhoff: 'Is dit een verkiezingsstunt?'

'Niet zo serieus'

Ook D66-leider Rob Jetten ziet in de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over het klimaatakkoord 'politieke profileringsdrang in campagnetijd' die hij 'niet zo serieus' kan nemen.

Jetten wil de VVD aan de afspraken van het regeerakkoord houden. "De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord", aldus Jetten.

'Oneliner'

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benadrukt dat de VVD de afspraken over het klimaatbeleid moet nakomen. "Ik gun collega Dijkhoff zijn oneliner in De Telegraaf, maar we kunnen een gemaakte afspraak niet breken."

"We hebben afgesproken dat we schone, zelf opgewekte energie willen, dat we de wereld beter willen achterlaten voor onze kinderen, dat we mensen willen helpen bij het maken van de overstap naar duurzaamheid. Dat het klimaatakkoord dus ook rechtvaardig moet zijn. Ook Klaas Dijkhoff heeft zich daar aan te houden", laat Segers weten.