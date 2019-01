Rutte woest op relschoppers oud en nieuw: 'Ik zou ze het liefst allemaal in elkaar slaan'

Het geweld tijdens oud en nieuw is opnieuw toegenomen. Premier Mark Rutte is woedend op de raddraaiers die zich met oud en nieuw hebben misdragen tegen hulpverleners: "Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan, de lui die dat doen. Maar dat gaat niet."

Het aantal incidenten nam toe met 10 tot 12 procent, blijkt uit officiële cijfers. Politieagenten werden vaker bestookt met zwaar vuurwerk of kregen te maken met ander geweld. 'Handen jeuken' Premier Rutte noemt het geweld 'onacceptabel'. Rutte vindt het 'frustrerend' dat de samenleving er niet in slaagt om mensen te weerhouden van zulk wangedrag en zijn 'handen jeuken' om voor eigen rechter te spelen. Maar dat kan natuurlijk niet, beseft hij. Het is volgens hem uitermate lastig om een aanpak te vinden die werkt. 'Harde uitspraak van premier' Volgens politiek commentator Frits Wester is dit een harde uitspraak van de premier. "Rutte maakt van zijn hart duidelijk geen moordkuil." Hier de woorden van Rutte tijdens zijn persconferentie 'Dit kan niet' "Zoals het nu gaat in de nieuwjaarsnacht, dat kan gewoon echt niet", zei minister Ferd Grapperhaus eerder vandaag. Toch wil Grapperhaus vooralsnog niet aan een landelijk vuurwerkverbod, waarvoor onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de gemeenten en regeringspartij ChristenUnie pleiten. Meldplicht Grapperhaus ziet meer heil in een meldplicht voor raddraaiers. De burgemeester kan wie zich met de jaarwisseling misdraagt, opdragen zich bij de volgende editie bij de politie te melden. De politie zou graag zien dat burgemeesters die bevoegdheid vaker gebruiken. Grapperhaus zal de mogelijkheid aan de orde stellen in het overleg met de burgemeesters.