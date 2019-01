Premier Rutte akkoord met omstreden miljoenenverkoop kunst van koninklijke familie

Morele plicht?

Politiek commentator Frits Wester zegt dat Rutte formeel gelijk heeft als het gaat om privébezit. "Maar de vraag is gerechtvaardigd of de Oranjes, een door de belastingbetaler zwaar gesubsidieerd instituut, niet de morele plicht hebben om nationaal erfgoed dat zij bezitten eerst aan Nederlandse musea moeten aanbieden."

Wester besluit: "En volgens mij moet het antwoord op die vraag volmondig ja zijn."

Niet koninklijke weg

"Er is op geen enkele manier overleg geweest, dit is bepaald niet de koninklijke weg," zei Sjarel Ex, directeur van Boijmans van Beuningen eerder tegen het AD.

Op 30 januari gaat de schets bij het befaamde veilinghuis Sotheby’s in New York onder de hamer, net als twaalf andere tekeningen van oude meesters en zilverwerk en serviesgoed. Een deel daarvan veilt Sotheby’s op 17 januari bij haar vestiging in Londen.