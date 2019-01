Geen schadevergoeding voor medewerkster DENK Eindhoven

Dat oordeelde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De zaak leidde afgelopen maanden tot een flinke rel bij DENK. Jansen vertrok na de zomer bij DENK Eindhoven omdat zij als fractiemedewerkster maandenlang niet was betaald voor haar werkzaamheden. Later vertrok ook commissielid Mehmet Günes, die in de zaak haar kant had gekozen.

Voor de rechter

Omdat Jansen in november nog steeds niets betaald had gekregen, sleepte zij DENK Eindhoven en de landelijke partij voor de rechter. Naast uitbetaling van haar salaris eiste zij een schadevergoeding van 3,5 jaarsalarissen. Volgens Jansen had zij daar recht op, omdat zij ten onrechte zou zijn ontslagen, en die periode voor de partij had kunnen werken.