Berging containers op punt van beginnen: 'Enorme klus'

Er liggen nog 271 containers in de zee. Een aantal containers is nog niet gevonden, al aangespoeld of al geborgen. Bij de berging wordt gebruik gemaakt van twee grote bergingsschepen en een kleiner schip, afkomstig uit Engeland en Noorwegen. Als het weer het toelaat en het niet te hard waait, kan de berging morgen beginnen.

Gearriveerd

Het eerste schip is vanmorgen gearriveerd in IJmuiden en vaart morgen naar het gebied.

Eerst wordt de Eemsgeul weer volledig beschikbaar gemaakt voor de scheepvaart. Daarna wordt gestart met bergen in de vaargeul boven de Waddeneilanden. In de vaargeul zijn meer dan 200 containers gelokaliseerd.

Eemsgeul

Bij de berging is het streven dat de containers dicht blijven zodat de natuur geen schade ondervindt. Er wordt gebruik gemaakt van camera's onder water. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er bij de klus betrokken zijn. De containers gaan in eerste instantie naar een opslag in Harlingen.

De kosten worden betaald door de rederij van het schip dat in totaal 291 containers verloor. De eerste container die morgen geborgen gaat worden, ligt in de Eemsgeul. Dat is een vaargeul waar veel schepen varen.

OVV doet ook onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid liet vandaag weten ook een onderzoek naar het incident met het containerschip te doen. De Raad richt zich hierbij met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip.

Panama, onder wiens vlag het schip voer, doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval en de situatie aan boord van het schip. Er is samenwerking tussen de OVV en Panama.