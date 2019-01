'Boeven lopen vrij op straat door lange reistijden van agenten'

Politieagenten voelen zich de dupe van de vele gesloten politiebureaus de afgelopen jaren. De afstanden tot de politiebureaus zijn soms zo groot, dat agenten zich halve taxichauffeurs voelen en minder tijd hebben voor hun politiewerk.

We zijn de pineut

Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant en tevens politieman, werkt in het Brabantse Putte en kan erover meepraten. Wie in deze regio een arrestant oppakt, is de pineut, vertelt hij.

"Voorheen hadden we een cellencomplex in Bergen op Zoom. Dat is een aantal jaren geleden gesloten. Als we nu een verdachte aanhouden voor bijvoorbeeld een woninginbraak, moeten we helemaal naar Breda rijden."