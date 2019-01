Groningers 'slurpen' pgb's op, gebruik in Noord-Holland opvallend laag

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee iemand die ziek is of oud, zelf zorg kan inkopen. De cliënt houdt zelf de regie over de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, werk of huishoudelijke hulp.

De laatste tijd kwam het pgb regelmatig in het nieuws omdat er veel fraude werd gepleegd met de zorgbudgetten. Het geld werd door de oplichters niet uitgegeven voor de zorg, maar er werden vakanties of auto's van aangeschaft.

Verschilt sterk per regio'

Gemeenten krijgen een pot geld van de overheid om het geld te verdelen onder de inwoners. Jaarlijks worden er enkele miljoenen aan pgb's gebruikt. In hoeverre inwoners gebruik maken van de budgetten, verschilt sterk per regio.

Opvallend: degenen die het meest gebruik maken van het persoonsgebonden budget wonen in Groningen. De top 4 van 'grootgebruikers' woont allemaal in Groningse gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Zuster Jansen Thuiszorg die voor het CBS cijfers heeft verzameld.

Groningers zijn dol

Koploper is de Groningse gemeente Oldambt: 2,7 procent van de inwoners maakt gebruik van een pgb. In de Noord-Hollandse gemeente Blaricum ligt het aantal mensen dat er gebruik van maakt het laagst: slechts 0,25 procent van de inwoners. Bijna niemand dus.

In de provincie Noord-Holland ligt het pgb-gebruik sowieso opvallend laag, blijkt uit het onderzoek. Ook in de provincies Zuid-Holland en Zeeland wordt er relatief weinig gebruik van de budgetten gemaakt.