Zij werden vermoord in opdracht van Iran: 'In koelen bloede neergeschoten'

In november 2017 werd de 52-jarige Ahmad Mola Nissi in koelen bloede vermoord op de drempel van zijn huis in Den Haag. Vanuit een BMW die al in de straat stond waar de Iraniër woonde, kwam de schutter op Nissi af. De schutter schoot meerdere keren op het slachtoffer en bedreigde de twee mannen die bij hem waren.

Daarna reed de BMW met hoge snelheid weg. Nissi overleed ter plekke.

Leider beweging

Ahmad Mola Nissi was de leider van de Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging ASMLA. Dat is een beweging die veel geweld gebruikt en wil dat de provincie Khuzistan onafhankelijk wordt van Iran. Nissi vluchtte in 2005 en kwam uiteindelijk een jaar later in Nederland terecht.

Hij woonde onder meer in Maastricht. Maar toen vanuit Iran de ogen op hem werden gericht, vluchtte hij daar weg en kwam uiteindelijk in Den Haag terecht. Ook Nissi woonde onder een valse naam in Nederland.

Verbazen

De dochter en zoon van Ahmad Nissi luidden vlak na zijn moord de noodklok. De familie was er direct van overtuigd dat het Iraanse regime achter de moord zat. De nabestaanden waren ook bang dat andere mensen gevaar liepen. Ze demonstreerden onder andere voor het gebouw van de Tweede Kamer.

De moord op Ahmad Nissi is nog altijd niet opgelost. Er was een verdachte, maar die is kort na de moord werd vrijgelaten. De familie laat in een verklaring weten nog altijd te wachten op de berechting van de daders en hun opdrachtgevers. "Hoewel de berichten van vandaag ons choqueren en verbazen, is deze conclusie in lijn met onze vermoedens."