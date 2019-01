May belooft: volgende week écht cruciale brexitstemming

Meer duidelijkheid

De EU is niet bereid om opnieuw over de tekst van de deal te onderhandelen. Tot dusverre wilde de EU May niet meer bieden dan nog eens extra te benadrukken dat de backstop een onwenselijk laatste redmiddel is en dat het echt niet de bedoeling is dat die langer van kracht is dan strikt noodzakelijk.

Toch claimt May dat ze sinds vorige maand enkele 'wijzigingen' heeft weten te bedingen. Tegen de BBC zegt ze dat er op drie fronten de komende dagen meer duidelijk zal worden: maatregelen voor Noord-Ierland, een grotere rol voor het parlement in de onderhandelingen over de toekomstige relatie en extra garanties over de backstop die ze heeft gekregen.