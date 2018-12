Eigen bijdrage traplift en scootmobiel flink omlaag voor veel mensen

Desiree van der Schoot maakt net als vele andere Nederlanders gebruik van de WMO, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze is spastisch en heeft daarom een aangepast huis, een scootmobiel, een rollator en een rolstoel. Voor deze voorzieningen betaalt ze de gemeente een eigen bijdrage.

Minder betalen

Volgend jaar hoeft ze daarvoor minder te betalen, want de eigen bijdrage gaat omlaag. "Ik moet nu iedere 4 weken 101 euro betalen. Iedere maand opnieuw. Dus dat is dertien keer per jaar. Een hoop geld", zegt ze. En ze heeft daarnaast ook nog eens andere zorgkosten. "In totaal zo'n 500 euro per maand."

Dat is niet zonder gevolgen: "Ik kan nooit eens zeggen: ik ga iets leuks doen. Want dan denk je: nee, ik moet eerst mijn zorgkosten nog betalen."