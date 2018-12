Armeense Hayarpi zit vol ongeloof maar blijft doorvechten: 'We horen in Nederland'

'Geen recht op verblijf'

Maar de staatssecretaris blijft bij zijn standpunt: "Deze familie heeft geen recht op verblijf in Nederland. Een verblijf in Nederland is daarmee ook uitzichtloos en ze zouden er het beste aan doen om toch naar hun land van herkomst, naar Armenië te gaan", zei Harbers eerder al tegen RTL Nieuws.

Hoop

Toch houdt Hayarpi hoop. De kerk heeft al aangegeven dat het gezin in het kerkgebouw mag blijven wonen en dat de non-stop kerkdiensten gewoon doorgaan. Volgens een wet mag een religieuze dienst niet door de politie worden verstoord, en dus ook niet door de Dienst Terugkeer en Vertrek om het gezin mee te nemen.

"Ik voel me enorm gesteund door wat alle vrijwilligers van de kerk voor ons doen. In de tussentijd ga ik een beroep doen op alle politici van de coalitiepartijen. Zij hebben de macht en kunnen het tij keren. Wij horen in dit land."

Feest van hoop

De gelovige Hayarpi, die econometrie studeert en ook vrijwilliger is bij de ChristenUnie, kijkt dan ook uit naar Kerst. "Al mijn hele leven is kerst een feest van hoop en vreugde. Ook dit jaar. Ik geloof ook nog altijd in een goede afloop." Maar er moet toch een keer een einde komen aan de nonstop kerkdiensten? "Ik geloof dat we het vol kunnen houden. Er zijn nog zoveel dominees en mensen die ons steunen."

Niet makkelijk

Haar geloof en de inzet van al die vrijwilligers houden haar op de been. "Het is niet makkelijk. Maar ik houd het vol. Mijn geloof en al het werk van die mensen geven mij die kracht."

Op 25 (tussen 21 en 23 uur) en 26 december (10-12 uur) kunnen de diensten via een livestream gevolgd worden via deze site.