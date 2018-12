Reacties op klimaatakkoord: van 'financiële ramp' tot blijdschap

De ChristenUnie is blij met de ruim 160 maatregelen die ertoe moeten leiden dat we vóór 2030 de helft minder CO2 gaan uitstoten. Fractieleider Gert-Jan Segers: "We zijn het aan de komende generaties verplicht om nu in beweging te komen. En dat doen we."

Haalbaar en betaalbaar

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is ook tevreden dat er een ontwerp-klimaatakkoord ligt, maar 'nu moeten de rekenaars aangeven hoe effectief en haalbaar de plannen zijn'.

Daarna zal de Tweede Kamer 'beoordelen of die maatregelen behapbaar en betaalbaar zijn voor de mensen thuis.' Ook het CDA wil dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn.