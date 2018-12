Bus die vluchtelingen moet halen na 120 kilometer al gestrand

"Het is flink balen", zegt dominee en activist Rikko Voorberg van de actiegroep 'We gaan ze halen' vanuit een Eindhovense garage. "Maar we hebben al zoveel hobbels moeten nemen voor dit project, deze overwinnen we ook wel."

'Iets met de luchtleiding'

De actiegroep wil met de oude lijnbus en ruim 20 auto's zo'n 150 vluchtelingen op gaan halen. Maar bij Eindhoven ging het dus al mis.

"De harmonicabus begon opeens te piepen. Iets met de luchtleiding. We hadden de bus van tevoren goed gecheckt, maar helaas. We gaan het probleem nu fixen en daarna gaan we weer verder. We gaan er vanuit dat de bus snel weer rijdt", vertelt Voorberg.

De reis gaat dus verder. De actievoerders hopen maandagavond in Griekenland aan te komen en de vluchtelingen mee te nemen.