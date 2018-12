Armeens gezin in Haagse kerk moet definitief het land uit: 'Hard en onrechtvaardig'

Kosterswoning

De familie Tamrazyan (vader, moeder en drie kinderen) verblijft sinds de start van de dienst in de kerk in de voormalige kosterswoning boven de kapel. Volgens een wet mag een religieuze dienst niet door de politie worden verstoord, en dus ook niet door de Dienst Terugkeer en Vertrek om het gezin mee te nemen.

De vader zegt dat hij in Armenië niet veilig is vanwege zijn politieke verleden. De familie heeft de afgelopen 9 jaar in Nederland gewoond in afwachting van de asielaanvraag. Dit jaar besloot de rechter definitief dat ze terug moesten. Ook een verzoek voor het kinderpardon voor gewortelde kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, werd afgewezen.

Studente

De oudste dochter Hayarpi (21) treedt op als woordvoerder namens de familie. Zij is actief binnen de ChristenUnie en studeert econometrie in Tilburg. Eerder zei Hayarpi dat ze dankbaar is dat de kerk dit doet, maar dat ze zich ook een gevangene voelt. "Ik mis het daglicht en het lekker buiten wandelen."

De familie verlaat de kerk niet, en de kerk heeft aangegeven dat ze de familie onderdak blijft geven. Is dat geen valse hoop geven? "Nee," vindt woordvoerder Hettema. "Het is de enige mogelijkheid die er nu is om hier handen aan voeten aan te geven. We hebben een hele lijst van voorgangers, zo'n 700 mensen, die we weer gaan aanschrijven om in onze kerk voor te gaan. En we gaan de politiek aanschrijven."