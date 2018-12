Zorgen in Kamer na dood Humeyra: hoe kon het opnieuw zo misgaan?

"Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het zou zo maar kunnen dat ook deze keer niet in het dossier is gekeken toen Humeyra zich angstig bij de politie meldde." Als wel in het dossier was gekeken, vermoedt Eenhoorn, dan had de politie gezien dat de ex een gevaarlijke geweldpleger is, en mogelijk eerder actie ondernomen of het meisje meteen in bescherming genomen.

Actie ondernomen

Naar aanleiding van het rapport van Eenhoorn over de moord op Linda van der Giesen beloofde de politie destijds actie te ondernemen.

"Toen is toegezegd dat ze in de toekomst veel attenter zouden zijn. Ik hoop zeer dat ze wel in de dossiers hebben gekeken en weloverwogen hebben gedacht dat de melding van Humeyra niet zo ernstig was. Dan was dat een grote inschattingsfout. Maar als ze niet hebben gekeken, dan heeft dat wel vreselijke gevolgen gehad", aldus Eenhoorn.