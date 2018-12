Milieuclubs en FNV stappen uit klimaatakkoord: 'Grote deuk in het draagvlak'

De onderhandelingen over het klimaatakkoord zijn geëindigd in een chaos. Een dag voor een voorlopig akkoord gepresenteerd moet worden, gooien de milieuorganisaties en vakbond FNV de handdoek in de ring. "Dit is een grote deuk in het draagvlak", zegt politiek commentator Frits Wester.

De milieuclubs vinden dat het bedrijfsleven zwaarder moet worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2. De clubs vinden nu dat de rekening ongelijk verdeeld wordt. 'Vlam in de pan' Volgens een ingewijde is vandaag de 'vlam in de pan' geslagen. De milieuorganisaties vinden de voorgestelde maatregelen 'nog vaak te vaag, vrijblijvend en boterzacht'. Zo zou de industrie eenvoudig kunnen wegkomen met tijdelijke lapmiddelen als de opslag van CO2, in plaats van het terugdringen van de uitstoot. Ontevreden De ontevredenen clubs zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en de FNV. Zij onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en 'zo de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken'. 'Geen handtekening' Morgen presenteren VVD-leider Ed Nijpels en het kabinet de klimaatplannen. Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord'', laten de organisaties weten. De bal ligt volgens hen 'nu bij het kabinet'.' 'Grote tegenslag' Volgens politiek commentator Frits Wester is dit een grote tegenslag voor het kabinet. "Dat de milieuorganisaties zich na maanden onderhandelen, nu distantiëren van het bereikte Klimaatakkoord slaat meteen één van de belangrijke peilers onder het draagvlak weg", zegt Wester. Hij vervolgt: "De doelstelling van het kabinet is een breed gedragen draagvlak. Dat lijkt daarmee van de baan. De kans dat partijen als GroenLinks, SP, PvdA en PvdD de bewuste onderdelen van het akkoord, waar de milieubeweging niet mee kan leven, zullen steunen is daarmee ook nihil geworden."