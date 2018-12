Regeringspartijen willen regels voor cyberoorlog

"Wanneer is iets een hack en wanneer een digitale oorlog? Is het platleggen van een ziekenhuis of een treinstation een digitale aanval of zitten we dan in een cyberoorlog? Dit is allemaal onduidelijk nu. We moeten komen tot internationale rechtsregels", zegt D66-kamerlid Kees Verhoeven.

"Nu bestaat het risico dat iedere staat hier zijn eigen draai aan geeft", vreest CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot. "Er moeten snel bindende juridische afspraken gemaakt worden over de vertaling van het oorlogsrecht naar het digitale domein."

'Figuurlijke' cyberoorlog met Rusland

In oktober zei defensie-minister Bijleveld dat Nederland in "cyberoorlog" is verwikkeld met Rusland. Dat zei de minister nadat bekend werd dat Nederland een Russische hackaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag had verijdeld. Later nuanceerde Bijleved de uitspraak, om te zeggen dat uitspraak figuurlijk bedoeld was.