Minister: niet met kerstborrel op achter het stuur

Volgens verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen is het 'helaas nodig om zo'n oproep te doen'. "Feestdagen eindigen nog voor veel mensen in een nachtmerrie", zegt de VVD-minister.

Ze ziet tijdens deze dagen een piek in het aantal ongelukken waarin alcohol in het spel is. Een paar wijntjes tijdens de kerstborrel moet kunnen, zullen veel mensen deze periode denken.

Hoe kom ik thuis?

De oproep van de minister is vooral gericht aan mensen die in hun eentje naar een kerstborrel gaan. "Als mensen in een groep gaan, is het vaak wel goed onderling geregeld wie er naar huis rijdt. Maar bij mensen die alleen gaan, is dat toch anders."

Daarom roept ze borrelaars op om van tevoren na te denken over de vraag: hoe kom ik thuis? "Ga je op de fiets, met de taxi of pak je de trein?" Volgende week start een BOB-campagne op televisie met deze waarschuwing.