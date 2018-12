Fosfaatstelsel: boeren zijn bang om failliet te gaan en klagen overheid aan

Woest

De boeren zijn woest omdat er geen overgangsperiode is geweest. Dan hadden ze tijd gehad om ervoor te zorgen dat er wel voldoende koeien op hun terrein aanwezig waren op de peildatum.

Van lagere overheden hebben zij vergunningen gekregen om uit te breiden. Op het moment dat het Rijk het fosfaatstelsel aankondigde waren de investeringen in de nieuwe stallen onomkeerbaar. Alle handtekeningen waren gezet en de bouw was in de meeste gevallen al begonnen.