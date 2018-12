Geen schadevergoeding voor patiënten schildersziekte: 'We koken van woede'

Willem van Midlum heeft sinds 1992 de schildersziekte, gekregen door zijn jarenlange werk in een drukkerij. Willem kan zelf niet meer goed het woord doen omdat zijn hersenen zijn aangetast. Daarom vertelt zijn vrouw Janke hoe hard de klap aankomt dat Willem én de 350 andere patiënten geen schadevergoeding krijgen.

"Het is van de pot gerukt. Van de zotte", zegt Janke, tevens directeur van de stichting OPS.

Hoofdpijn en depressies

De beroepsziekte OPS tast hersenen en het centrale zenuwstelsel aan met mogelijk ernstig geheugenverlies, hoofdpijn en depressies tot gevolg. De aandoening treft vooral schilders, vandaar de bijnaam. Maar ook drukkers, stoffeerders en autospuiters hebben de ziekte opgelopen. Werknemers liepen de ziekte op door te hoge blootstelling aan oplosmiddelen.

"In 1992 werd Willem ziek. Hij kon niets meer en heeft daarna nooit meer gewerkt."

Speciaal team

Lange tijd hadden artsen geen idee wat Willem had. Na twee jaar van onderzoeken, oordeelde een speciaal team dat Willem aan de schildersziekte leed. Zo'n 350 mensen in het land hebben dezelfde diagnose gekregen door dat gespecialiseerde team. "Willems korte termijn geheugen is beschadigd. Zijn IQ is aangetast. Hij is ontzettend snel moe en heeft vaak hoofdpijn", licht vrouw Janke toe.

Ook is zijn karakter veranderd. Dat heeft zijn weerslag, ook op het huwelijk. "Samenleven met Willem is heel zwaar. Je wilt niet weten hoeveel huwelijken kapot zijn gegaan door deze vreselijke ziekte. Je wordt er soms krankzinnig van."