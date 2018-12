Grootschalige fraude bij inburgering, minister grijpt in

Malafide taalscholen frauderen op grote schaal met inburgeringscursussen voor nieuwkomers. Bij ruim een derde van de taalscholen met een keurmerk zijn vermoedens of sterke vermoedens van misbruik en fraude. De inspectie kijkt samen met OM of vervolging mogelijk is.

In enkele gevallen is al een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De minister neemt daarom maatregelen om de fraude tegen te gaan. De inspectie SZW kreeg afgelopen maanden tientallen meldingen binnen van mogelijke fraude. Lening afsluiten Wie moet inburgeren kan daarvoor een lening afsluiten. Dit leenstelsel is fraudegevoelig. Eerder werd al bekend dat fraudeurs hier handig op inspeelden, door zich voor te doen als taalschool terwijl het onderwijs in werkelijkheid weinig voorstelde. Ook gebeurde het dat een taalschool samenspande met de inburgeraar om zo onterecht inburgeringsgelden op te strijken. Inburgeraars kunnen vaak moeilijk de weg vinden in het aanbod van cursussen. Volgens minister Koolmees weten fraudeurs dat en maken ze daar handig misbruik van. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten een grotere rol bij de inkoop van inburgeringscursussen. Gezien het grote aantal meldingen wil Koolmees daar niet op wachten en neemt hij nu al maatregelen om fraude tegen te gaan. Facturen indienen Om het fraudeurs moeilijker te maken kunnen taalscholen vanaf april volgend jaar niet meer vooraf facturen indienen. Facturen worden alleen uitbetaald als daarvoor ook digitaal bewijs kan worden overlegd. En er komen meer onaangekondigde en onverwachte controles. Inburgeringsbeleid op de schop fraude Medewerker taalbureau opgepakt om fraude met inburgeringsexamens