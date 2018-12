Goed nieuws voor huurders: stijging van de huur blijft beperkt

Bevroren

Belangrijk is volgens directeur Paulus Jansen van de Woonbond verder dat afspraken zijn gemaakt om mensen die een laag inkomen hebben en een duur huurhuis worden ontzien. Hun huren worden niet verhoogd maar bevroren.

"En als de huur boven de grens van een sociale huurwoning zit wordt die verlaagd tot een euro daaronder, zodat mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag’’, zegt hij.

Lang onderhandeld

De algemene huurverhoging is een procent lager dan de afgelopen jaren. Wel kan het vooral in grote steden zo zijn dat er regionaal afspraken worden gemaakt tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om toch tot maximaal een procent meer te betalen. Bijvoorbeeld als het nodig is dat in een regio veel wordt geïnvesteerd in nieuwbouwwoningen, terwijl de corporatie krap bij kas zit.

Aedes en de Woonbond hebben lang onderhandeld om tot het akkoord te komen. Aanvankelijk brak het overleg omdat de corporaties de huren van leegkomende huurhuizen buiten het akkoord wilden houden.

De Woonbond vreesde forse huurverhogingen voor die huizen, maar stemt er nu toch mee in, omdat de corporaties bereid zijn mensen met lage inkomens en een hoge huur te helpen.