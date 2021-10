Schoen mét trouwring gestolen van tennisser Andy Murray: 'Ben een idioot'

De drievoudig grandslamwinnaar zit voor een tennistoernooi in het snikhete Californië. In een video op Instagram vertelt Murray over de diefstal waarvan hij slachtoffer is geworden. "Ik hoef jullie niet te vertellen dat ik er thuis slecht opsta", begint hij zijn boodschap.

Zweetschoenen

De tennisser had na een training zijn schoenen uitgedaan omdat ze stonken. "Toen ik terugkwam in het hotel besloot ik dat de schoenen wat lucht nodig hadden. Ik had geen zin in een zweetgeur in mijn hotelkamer. Mijn kamer had geen balkon, dus ik besloot mijn schoenen onder mijn auto te leggen."

De volgende ochtend bleken zijn schoenen verdwenen. Waarschijnlijk gestolen. De tennisser kocht in een lokale winkel nieuwe tennisschoenen. "Een ander merk dat ik gewend ben, maar niet het einde van de wereld", licht hij toe.

Ring aan veters

Maar op de tennisbaan kwam de tennisser erachter dat hij nóg iets miste. "Mijn fysio zei opeens: waar is je trouwring? Die maak ik normaal gesproken altijd vast aan de veters van één van mijn schoenen. Omdat ik niet kan spelen met mijn ring om."