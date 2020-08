Duitse man wil wespennest verwijderen, maar zet eigen huis in brand

Een man in het Duitse Pulheim wilde afgelopen donderdag een wespennest in brand zetten dat aan zijn woning zat, maar zag even later zijn huis afbranden. De man bestreed het nest met een spuitbus deodorant en een aansteker, maar dat ging flink mis.

De gevolgen zijn niet te overzien. Het hele dak brandde af en de schade wordt geraamd op een slordige half miljoen euro, meldt het Duitse Bild. Brandweer gebeld Het nest hing aan het houten structuur van het dak. Hij kreeg het vuur zelf niet uit, en dus moest de brandweer ter plekke komen. Zij konden voorkomen dat de brand over zou slaan naar andere gebouwen. Beelden van de brand: De vlammen sloegen uit het dak: Brandweermannen voorkwamen dat de brand uitbreidde.