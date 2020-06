Na de eerste schrik: lichaam in de bosjes blijkt een sekspop

View this post on Instagram

Vandaag een melding gekregen die wij toch niet vaak horen: @wis_jeroenb trof een zogenoemde sekspop in de bosjes en gaf aan dat dit vanaf een afstand leek op een lichaam. Wij zijn hierop naar de locatie toe gereden en het leek er inderdaad op alsof er een persoon in de bossen lag. Uit voorzorg voor volgende meldingen besloten om de pop maar te verwijderen. • • • • • • • #Handhaving050 #Handhaving #Gemeente #Groningen #Stadstoezicht #Toezicht #Overlast #Toezichthouders #Handhavers #Leefbaarheid #Openbareruimte #Hulpverlening #Melding #Burger