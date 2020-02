'Tophandelaar ontslagen wegens diefstal uit bedrijfskantine'

Dat schrijft de Financial Times, die zich baseert op vier bronnen die bekend zijn met de situatie. De vermeende voedseldief was het hoofd van de afdeling die handelt in obligaties uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij werkte op het Europese hoofdkantoor van Citi in Londen.

Volgens twee collega's is hij een geliefde werknemer en succesvolle handelaar. Waarschijnlijk kreeg hij een salaris van zeven cijfers, oftewel minstens 1 miljoen pond (bijna 1,2 miljoen euro), schrijft de krant.