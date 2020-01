Excentrieke miljardair zoekt vrouw om mee naar de maan te gaan

Voor ruimtereizen en wereldvrede

Vrouwen die willen reageren moeten 20 jaar en ouder zijn. Maezawa zoekt een vrolijke persoonlijkheid, die altijd positief is. Er zijn nog twee belangrijke voorwaarden: de vrouw in kwestie moet interesse hebben in ruimtereizen en streven naar wereldvrede.

De deadline om te reageren is gesteld op 17 januari. Dan gaat Maezawa de aanmeldingen beoordelen. Eind maart volgt dan de definitieve beslissing.

Wie reageert, moet niet verlegen zijn of bang voor camera’s. De excentrieke miljardair laat het zoekproces verfilmen. In de documentaire ‘Full Moon Lovers’ wordt het proces vastgelegd.

Speciale plek

"Hij heeft al heel lang de droom om de ruimte in te gaan", is te lezen op de site, die volledig is geschreven in derde persoon. "Hij wil zo’n speciale plek bezoeken met een speciaal iemand."

Het toekomstige koppel zal ook niet alleen zijn in de vlucht om de maan. Maezawa wil een grote groep creatievelingen meenemen op de ruimtereis. Hij hoopt dat hij kan vertrekken met schilders, muzikanten, fotografen, regisseurs, architecten en dansers, zodat hij mee kan kijken terwijl zij op de ruimtereis kunst maken.