Schuldeisers cryptobeurs willen overleden oprichter opgraven

De oprichter had een deel van de cryptomunten opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde 'cold wallet'. Dat is een fysieke hardware-portemonnee met cryptomunten die offline staat, zodat hackers er moeilijker bij kunnen.

De Canadese cryptobeurs raakte in de problemen toen de oprichter, Gerald Cotten, op 9 december 2018 overleed in India. Volgens zijn weduwe, Jennifer Robertson, was Cotten de enige die een wachtwoord had waarmee het mogelijk was om toegang te krijgen tot de cryptotegoeden van de 115.000 gebruikers van de beurs.