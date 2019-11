Politievrouw verliest baan door winkeldiefstal van 12,17 euro

Een politieambtenaar met een onberispelijke staat van dienst van bijna 34 jaar is ontslagen omdat zij in een supermarkt voor 12,17 euro spullen stal. Volgens de rechter is dat ontslag terecht.

De vrouw werkte sinds 1984 bij de politie, op het laatst als generalist gebiedsgebonden politiezorg bij de politie Noord-Holland. Begin 2017 werd zij aangehouden in een supermarkt, omdat zij een aantal artikelen ter waarde van 12,17 euro niet had afgerekend. Ontslag Op beelden van beveiligingscamera's was te zien dat de politievrouw bij de kassa slechts één artikel afrekende, maar een aantal andere spullen in een plastic tas en winkelmand onbetaald liet. Na een onderzoek ontsloeg de politie haar, omdat de vrouw zich gezien het misdrijf niet gedroeg 'zoals het een goed politieambtenaar betaamt'. De politievrouw stapte hierop echter naar de rechter. Depressie Volgens haar hield haar werkgever geen rekening met haar medische gesteldheid. Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat zij destijds last had van een depressie, en mogelijk dissociatie waardoor zij ontoerekeningsvatbaar had kunnen zijn. Zelf stelde zij zich niets van de winkeldiefstal te herinneren. Ook vond zij het disciplinair ontslag na een 'eenmalige onbegrijpelijke gedraging' een te harde maatregel na een dienstverband van bijna 34 jaar. Normbesef De rechtbank Hoord-Holland in Haarlem erkent dat de gevolgen voor de politievrouw ingrijpend zijn, omdat zij haar werk en inkomen heeft verloren. Volgens de rechter wist zij echter niet te bewijzen dat zij tijdens de winkeldiefstal ontoerekeningsvatbaar was. Ook vindt de rechter de winkeldiefstal ernstig genoeg voor strafontslag, omdat er aan de functie van politiemedewerker 'hoge eisen van normbesef, integriteit en professionaliteit worden gesteld'.