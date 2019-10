Gekrabbel op muur in New Yorkse bar blijkt goud waard

Die tekeningen zijn nu waarschijnlijk goud waard, als we een veilingmeester in Hongkong mogen geloven. Die komt tot die conclusie na de verkoop van een schilderij van Nara, dat afgelopen weekend voor 24,9 miljoen dollar onder de hamer ging. Dat schrijft CNN.

Tekeningen geïnspireerd op muziek

Tim Blum, de manager van Nara, was er in 2009 bij toen hij op de muur begon te tekenen. "Hij pakte een pen en begon gewoon. Het verliep allemaal nogal rommelig en niemand had gedacht dat we ons dit moment tien jaar later nog zouden kunnen herinneren", vertelt hij.

De figuurtjes zijn volgens Blum 'typisch voor de stijl van Nara'. "Ze zijn geïnspireerd op de muziek die destijds in de bar werd gespeeld."