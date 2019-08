Leraar vindt diamant tijdens vakantie in VS: 'Ik zag ineens een glinstering'

Lanik was met zijn vrouw al twee uur naar diamanten aan het zoeken in het Crater of Diamonds State park, toen hij beet had. "Toen ik 'm opraapte en in mijn hand hield, wist ik meteen dat dit bijzonder was. Er zaten geen scherpe randjes aan."

296 diamanten

In het park mogen bezoekers zelf naar diamanten zoeken, en als ze er een vinden, mogen ze die houden. In totaal werden er dit jaar al 296 diamanten gevonden, maar volgens CNN is deze diamant tot nu toe de grootste van 2019.