Vrouw bevalt in Ierse trein, baby mag 25 jaar gratis reizen

De huisarts die hielp, vertelt aan de Ierse omroep dat hij 'doodsbang' was om dingen verkeerd te doen – hij had alleen tijdens zijn studie, al wat langer geleden, te maken gehad met geboortes. Maar na twintig minuten kwam de baby tevoorschijn. "Het was heel chaotisch. Maar ik zei: of we het nu leuk vinden of niet, we moeten er het beste van maken."

Vertraging: 80 minuten

Na de geboorte zijn de kersverse moeder en haar baby, een meisje, naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het beiden goed. De spoorwegmaatschappij heeft alle inzittenden bedankt die de moeder hebben bijgestaan. De trein had uiteindelijk 80 minuten vertraging.