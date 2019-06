Soldaat vindt meisje terug waar hij 75 jaar geleden verliefd op werd

Lieve woordjes

Hun weerzien ging gepaard met lieve woordjes, knuffels en kussen. "Ik heb altijd van je gehouden", zei Robbins. Jeannine antwoordde daarop: "Hij zei dat hij van me hield, dat heb ik verstaan."

Wel wilde ze van hem weten waarom hij nooit was teruggekomen, want daar had ze toch lange tijd op gehoopt. “Als je getrouwd bent, komt het er niet meer van”, was Robbins' antwoord.

Toen Robbins en Jeannine elkaar na hun weerzien opnieuw moesten verlaten, werd het een emotioneel afscheid. Maar ze hebben afgesproken om elkaar ooit nog eens te zien.

Bekijk hier de hartverwarmende beelden: