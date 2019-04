's Werelds oudste buideldier 'Winnie The Wombat' overleden

Winnie The Wombat, het oudste buideldier ter wereld, is op 32-jarige leeftijd overleden. Haar verzorgers zijn intens bedroefd: "Haar overlijden doet ons groot verdriet. Ze was geliefd bij ons en onze bezoekers en we koesteren de herinneringen die we aan haar hebben."

Winnie was de oudste bewoner van de Australische dierentuin National Zoo & Aquarium Canberra. Ze wordt met haar leeftijd van 32 jaar beschouwd als de oudste wombat ter wereld. Maïs en geraspte wortel Winnie stond volgens haar verzorgers bekend om haar temperamentvolle persoonlijkheid. "Ze was dol op spelen met grote voorwerpen zoals plastic vuilnisbakken, en haar favoriete voedsel was maïs en geraspte wortel." De afgelopen weken ging de gezondheid van Winnie, vanwege haar hoge leeftijd, sterk achteruit. "Zoals altijd heeft het welzijn van onze dieren de hoogste prioriteit moesten we daarom de moeilijke beslissing genomen om haar te verlichten van pijn of ongemak", schrijft de dierentuin op Facebook.