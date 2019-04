Boete voor Britse vrouw die nieuwe bruid van ex-man paard noemde

Hoe zijn de regels in Dubai?

Dubai heeft strenge regels als het gaat om gedrag. Zo is schelden, vloeken, of je negatief uitlaten verboden. Ook via de telefoon, of op sociale media mag dit niet en kun je dus een boete of zelfs celstraf krijgen.

'Wees voorzichtig met het uiten van kritiek op personen'. Met die woorden waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken op de site reizigers die naar de Verenigde Emiraten reizen. 'Ook op internet en sociale media.' Het ministerie legt uit dat de autoriteiten dit kunnen controleren, en dat mensen voor zulk beledigingen gestraft kunnen worden.

Ook mogen ministeries, ambassades en andere officiële gebouwen niet worden gefotografeerd. Doe je dat wel, dan kan je ondervraagd worden en veroordeeld worden. Ook lichamelijk contact in het openbaar, openbare dronkenschap, topless zonnen, nudisme, seks buiten het huwelijk en prostitutie is verboden in het land. 'Obscene gebaren kunnen aanleiding zijn tot onmiddellijke arrestatie.'