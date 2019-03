Vlaamse duif Armando geveild voor 1,2 miljoen euro

Carrière ten einde

Dat Armando het meeste geld zou inbrengen, was al verwacht. Hij is een van de meest succesvolle langeafstandsduiven die België ooit heeft gekend. De verkoop betekent wel het einde van zijn carrière.

De Chinese koper zal de duif ongetwijfeld inzetten om nieuwe kampioenen te kweken. "Hem nog laten vliegen is een te groot risico", legt Nikolaas Gyselbrecht van PIPA uit. De kans is dat Armando in België zal blijven. Commercieel gezien is het interessanter om zijn kinderen en kleinkinderen ook van daaruit te verkopen.