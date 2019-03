Man wordt opgeslokt door walvis: 'Het was even heel donker'

Rainer Schimpf was bezig om in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth een school sardientjes te filmen toen het gebeurde: een enorme walvis slokte hem op.

Paar seconden

Zat Jonas, of Jona, volgens de bijbel drie dagen en nachten in de buik van de walvis, bij Rainer Schimpf duurde het maar een paar seconden. Blijkbaar had de walvis snel door dat dit zijn maaltje niet was.

"Plots werd het donker. Ik voelde een druk op mijn heup. Toen wist ik dat een walvis me meegenomen had", vertelt de man tegen The Telegraph.

Loslaten

"Er was geen tijd voor angst op zo’n moment", vertelt hij tegen Sky News. "Ik hield meteen mijn adem in omdat ik dacht dat hij naar beneden zou duiken en me daar weer zou loslaten. Uiteindelijk werd de duiker al weer na een paar seconden verlost uit zijn benarde situatie.

De walvis was zo'n 15 meter lang en woog zo'n 20 ton.