Hondje Mizuki onvindbaar na vuurwerkknal: zoektocht in volle gang

Een team van tientallen mensen is in Wijchen op zoek naar Mizuki. Het hondje schrok gisteravond van een harde knal en verdween in de duisternis. Haar baasjes maken zich grote zorgen omdat Mizuki net als vele andere honden erg bang is voor vuurwerk.

Het teefje verdween tijdens het uitlaten in de omgeving van De Geer, meldt Omroep Gelderland. Na een harde knal uit een straat verderop rende de geschrokken viervoeter weg. Ze is daarna niet meer gezien. Hondenliefhebbers, buren, kennissen en onbekenden helpen de baasjes met zoeken. Via sociale media komen verschillende tips binnen, maar het huisdier is nog altijd niet terug. Lees ook: Vuurwerk: baasjes delen massaal foto's van doodsbange huisdieren