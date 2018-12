Jager schiet tamme papegaai uit de lucht, eigenaar ontroostbaar

De Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws meldt dat Rambo jarenlang was getraind om vrij rond de mogen vliegen. "Volgens kenners is hij één van de best opgeleide papegaaien in België", zegt zijn baasje Joseph Verdyck.

Jagers

Gisterochtend nam Verdyck Rambo en een andere papegaai mee naar een akker in Westmalle, waar hij van de boer toestemming had om zijn vogels vrij rond te laten vliegen. Jagers in de buurt zagen Rambo vliegen en één van hen schoot de vogel uit de lucht.

Volgens Verdyck hebben jachthonden zijn vogel daarna verscheurd en zijn nek gebroken. De jager liet de dode papegaai achter bij een beekje. Verdyck is meteen op de jager afgestapt, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. "Hij verontschuldigde zich, omdat hij niet wist dat het mijn vogel was en hij zei dat hij het anders nooit had gedaan."

Volgens de jager is de jacht op exotische vogels is toegelaten, en schoot hij omdat hij niet wist dat het om een tamme papegaai ging. De man beloofde volgens Het Laatste Nieuws zijn verzekeringmaatschappij te vragen of er een schadevergoeding kan worden uitbetaald.

Mentale klap

Verdyck heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De dood van zijn papegaai is een flinke mentale klap. "Het gaat je goed, daar boven de wolken", schrijft hij op Facebook. "Je was mijn beste vriend."