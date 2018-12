Vrouw zingt vlak voor haar bevalling 'Push it' met familie en artsen

Jadie Phells uit de Amerikaanse staat Texas en haar man Jordan komen uit een muzikale familie. Als Jadie moet bevallen van haar derde kindje verzint de familie iets tegen de pijn: enkele minuten voor de bevalling zetten ze het toepasselijke nummer van Salt-n-Pepa in: 'Push it''.

Dansen en zingen

Met succes, want enkele minuten en twee grote 'pushes' later komt dochter Alaya ter wereld, schrijven lokale Amerikaanse media. Hoe ze op het idee kwamen? "We hebben elkaar ontmoet tijdens onze muzikale opleiding. Het is onze tweede natuur om te zingen en dansen. Dus waarom niet bij de bevalling?", zegt de vader.

Dat de video de hele wereld over zou gaan nadat-ie op Facebook werd gezet, hadden de ouders niet durven dromen. Al 5 miljoen mensen hebben de video gezien. "Geweldig! En misschien helpt het andere moeders wel die ook moeten bevallen."