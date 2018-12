100.000 euro voor werknemer die stomdronken op werk kwam

Naar de rechter

De man stapte echter naar de rechter, die de werkgever aanvankelijk echter gelijk gaf. Ook in hoger beroep kreeg het bedrijf gelijk. Maar de Hoge Raad verwees de zaak terug naar het Hof, waar de magazijnwerknemer vorige week uiteindelijk toch won.

Volgens het Hof ging Dräger veel te snel over tot een ontslag op staande voet. In plaats daarvan had het bedrijf hem eerst een behandelplan moeten aanbieden. Ook had het hem vóór het ontslag de gelegenheid moeten geven om een reactie op de verwijten te geven.