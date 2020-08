De eenzame strijd tegen depressie

Is iemand die het echt niet meer ziet zitten nog wel te helpen? Ligt die beslissing niet bij henzelf? Is zelfdoding niet je eigen keuze om wel of niet meer te leven? Zoals een abortus of euthanasie dat ook zijn?

Ik denk aan wie er in mijn omgeving diep ongelukkig zou kunnen zijn. Zo op het oog zou ik niemand weten, maar dat zegt dus helemaal niks, leerde die ene foto me. Ook die vraag in die online depressietest stoort mij nog altijd. 'Heeft u zich weleens waardeloos gevoeld?'

Had dat niet beter kunnen zijn: 'Voelt u zich weleens waardevol? En voor wie?' Zoals ook dat bekende cosmeticamerk zegt in zijn reclames: 'Omdat je het waard bent.' Omdat je het waard bent om te leven, het recht hebt om te leven of te sterven.