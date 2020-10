Coronabesmettingen stijgen hardst onder ouderen, hoe kan dat?

Toch is het virus uiteindelijk ook terechtgekomen bij ouderen. "Dit heeft te maken met het feit dat de tweede golf begon in de jongere leeftijdsgroepen en het even duurt voordat dit doorsijpelt naar de oudere leeftijdsgroepen", legt de hoogleraar uit.

Verschuiving

Denk even terug aan de eerste coronagolf. Toen is geprobeerd deze contacten tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen te voorkomen: 'bezoek opa en oma maar even niet', was toen het devies. "Maar nu gebeurt dat niet meer."

En dus sijpelt het virus nu langzaam door van de jongeren naar andere leeftijdsgroepen, die het vervolgens weer onder hun eigen leeftijdsgroep verspreiden. Heesterbeek: "Ik verwacht dus dat er in de loop van de uitbraak een verschuiving komt in leeftijden. Want als het virus daar eenmaal is, zorgen de onderlinge contacten in de oudere leeftijdsgroepen voor de eigen verspreiding."